Usa: 24 democratici scrivono a Biden chiedendo sforzo per cessate il fuoco a Gaza

- Un gruppo di deputati democratici ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiedendo al governo federale uno sforzo maggiore per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Nel testo, firmato da 24 deputati e indirizzato anche al segretario di Stato, Antony Blinken, viene ribadita la preoccupazione per la guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas, che “senza una immediata cessazione delle ostilità rischia di provocare ancora più vittime tra la popolazione civile”. I parlamentari hanno chiesto a Biden “maggiore chiarezza sugli obiettivi strategici” dell’amministrazione, per “garantire la stabilità della regione”, invitando il presidente a “fare pressione direttamente su questo caso”. (Was)