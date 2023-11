Israele: leader dell’opposizione Yair Lapid chiede le dimissioni di Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’opposizione politica in Israele, Yair Lapid, ha chiesto pubblicamente le dimissioni del primo ministro, Benjamin Netanyahu. In una intervista all’emittente israeliana “Channel 12”, Lapid ha affermato che il premier ha “perso la fiducia dei cittadini, e deve andarsene: serve un governo per la ripresa nazionale”. Il leader dell’opposizione ha comunque affermato che questo non sarebbe il momento giusto per organizzare nuove elezioni, proponendo la nomina di un nuovo leader da parte di Likud, il partito politico di Netanyahu. (Res)