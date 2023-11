© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato di avere avuto una discussione “produttiva e costruttiva” con l’omologo cinese, Xi Jinping, in occasione del vertice da poco concluso in California. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Biden ha detto che “abbiamo fatto progressi importanti, grazie al lavoro diplomatico svolto negli ultimi mesi”. (Was)