Cina-Usa: Xi ha chiesto a Biden di cancellare le sanzioni unilaterali

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha invitato l’omologo statunitense, Joe Biden, a cancellare le sanzioni unilaterali adottate da Washington nei confronti di Pechino, in modo da “creare un contesto equo e non discriminatorio per le aziende cinesi”. Lo ha scritto sulla piattaforma X la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. “La crescita e lo sviluppo della Cina non saranno fermate da forze esterne: è importante che gli Stati Uniti prendano sul serio le preoccupazioni di Pechino, adottando misure concrete per cancellare le sanzioni unilaterali”, si legge nel messaggio. (Was)