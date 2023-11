Usa-Cina: Biden annuncia intesa bilaterale per il contrasto al traffico di fentanyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la ripresa della cooperazione bilaterale con la Cina nel campo del contrasto al narcotraffico. Durante una conferenza stampa, organizzata al termine del vertice da poco concluso in California con l’omologo cinese, Xi Jinping, Biden ha affermato che “dopo anni, avvieremo nuovamente la nostra collaborazione nel contrasto al narcotraffico”. Il presidente Usa ha ricordato che nel 2019 la Cina ha preso provvedimenti per ridurre la quantità di fentanyl inviata dal suo territorio agli Stati Uniti, ma che negli ultimi anni “questa sfida si è evoluta, e ora riguarda le sostanze chimiche utilizzate per produrre questa sostanza”. Biden ha ringraziato Xi per l’impegno mostrato su questo fronte. (Was)