Usa-Cina: Biden annuncia ripresa dei contatti militari, cruciale per evitare incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la ripresa delle comunicazioni militari con la Cina, al termine del vertice da poco concluso in California con l’omologo cinese, Xi Jinping. Durante una conferenza stampa, Biden ha affermato che “si tratta di un progresso importante, cruciale per evitare incidenti e incomprensioni”. Gli errori di calcolo, ha aggiunto, possono “causare problemi molto gravi tra i nostri Paesi”. (Was)