Emirati: direttore Comunicazioni "Wam", Global Media Congress rafforzerà relazioni con "Nova" (2)

- A proposito della seconda edizione del Gmc, in corso ad Abu Dhabi fino a domani 16 novembre, il direttore ha detto: "Il Global Media Congress, come si evince dal tema, sta plasmando il futuro dei media. Stiamo affrontando molte sfide nel nostro settore. L'intelligenza artificiale, la disinformazione, le fake news e anche le nuove piattaforme dei social media (...) È diventato quindi indispensabile un evento come il Global Media Congress, in cui persone provenienti da tutto il mondo e dal settore dei media si riuniscono e discutono di queste sfide, ottenendo risultati che aiutino tutti i professionisti ad affrontare questi problemi, come il giornalismo ambientale, il problema dell'intelligenza artificiale, la disinformazione". (segue) (Res)