Usa: elezioni 2024, le primarie partiranno in New Hampshire il 23 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le primarie per lo Stato del New Hampshire, nel quadro delle elezioni presidenziali statunitensi del prossimo anno, si terranno il prossimo 23 gennaio. L’annuncio in assemblea del segretario di Stato, David Scanlan, rappresenta una presa di distanza dalla strategia dell’amministrazione Biden e della Conferenza nazionale dei democratici, che finora hanno tentato di far partire le primarie con la Carolina del Sud. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che la conferenza dei democratici potrebbe penalizzare il New Hampshire per la decisione, ad esempio riducendo il numero dei delegati assegnati allo Stato per la convention annuale del partito. Il New Hampshire ha una lunga tradizione storica nelle primarie per le elezioni presidenziali, che le autorità statali hanno ribadito più volte di voler difendere. “Le primarie per le presidenziali sono partite con il nostro Stato per più di 100 anni”, ha ricordato Scanlan. La conferenza dei democratici ha approvato quest’anno un piano per cambiare il tradizionale ordine utilizzato per organizzare le primarie nei diversi Stati. In base alla strategia, appoggiata dal presidente Joe Biden, le primarie democratiche sarebbero dovute partire nella Carolina del Sud, seguita dal New Hampshire e dal Nevada una settimana dopo. L’amministrazione ha affermato che la Carolina del Sud, uno Stato importante per la vittoria di Biden nel 2020, vanta una maggiore diversità rispetto al New Hampshire. (Was)