Usa-Cina: Biden-Xi hanno raggiunto accordo su comunicazioni militari e lotta al fentanyl

- I presidenti di Stati Uniti e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, hanno raggiunto un accordo per ripristinare le comunicazioni militari bilaterali e avviare uno sforzo congiunto per il contrasto al traffico di fentanyl, in occasione del vertice da poco concluso alla tenuta di Filoli, a Sud di San Francisco. Lo riferisce l’emittente statunitense “Pbs”. Tra circa un quarto d’ora, il presidente Joe Biden terrà una conferenza stampa. (Was)