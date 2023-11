© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha sottolineato all’omologo statunitense, Joe Biden, la necessità di “rispetto reciproco” tra i due Paesi, durante il summit da poco concluso alla tenuta di Filoli, a Sud di San Francisco. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che l’amministrazione Biden ha interpretato le parole di Xi come un invito a non criticare pubblicamente la Cina. (Was)