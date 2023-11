Medio Oriente: Onu, Consiglio sicurezza approva bozza su pause umanitarie a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una bozza di risoluzione per chiedere “pause umanitarie prolungate” nella Striscia di Gaza, prendendo per la prima volta una posizione ufficiale nel quadro della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. La risoluzione, preparata dalla delegazione di Malta, ha ottenuto 12 voti a favore, con tre astensioni: Stati Uniti, Russia e Regno Unito. Il testo chiede “pause umanitarie urgenti e prolungate”, oltre a “corridoi per un certo numero di giorni, al fine di consentire il passaggio dei civili”. (Was)