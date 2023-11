Libia: missione Eubam forma agenti libici su lotta al crimine transfrontaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto degli sforzi per promuovere la stabilità e la sicurezza in Libia, un gruppo di ufficiali provenienti da diverse agenzie di polizia libiche ha recentemente concluso con successo un corso europeo avanzato in tecniche di investigazione open source sui crimini transfrontalieri. Secondo la missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia, il 9 novembre scorso “un gruppo selezionato di talentuosi ufficiali libici provenienti da diverse agenzie di polizia ha concluso con successo un programma di formazione avanzata”. L'iniziativa, rilanciata dal sito web d’informazione libico “Al Wasat”, è tesa a potenziare le capacità investigative degli ufficiali libici per affrontare la crescente minaccia della criminalità transnazionale. La formazione ha coperto una vasta gamma di argomenti, inclusi metodi avanzati di analisi delle fonti aperte, tecniche di tracciamento digitale e strategie di collaborazione internazionale. Lo scorso marzo, Eubam Libia aveva organizzato due corsi di formazione simili per funzionari del ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale e della Guardia di frontiera dal 12 al 23 febbraio. (Res)