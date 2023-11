Emirati: al centro del Global Media Congress l'istruzione, i media e le nuove tecnologie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Humaid Matar al Dhaheri, consigliere e amministratore delegato di Adnec Group, ha dichiarato: "Le sessioni di oggi al Global Media Congress hanno dimostrato il nostro impegno a dare ai giovani la possibilità di contribuire a plasmare il futuro del settore dei media. Promuovendo l'innovazione e la collaborazione nell'industria dei media, stiamo anche preparando la prossima generazione a svolgere appieno il proprio ruolo di creatori e imprenditori (...) il congresso non è solo una piattaforma di dialogo, ma un catalizzatore di nuove idee e tecniche creative. Adnec Group è onorata di fornire un luogo in cui si condividono idee innovative e si esplorano nuovi orizzonti nei media e nella tecnologia". Con partecipanti provenienti da tutti i settori del governo, dei media, del mondo accademico e dell'industria, il Global Media Congress ospiterà ancora nella giornata di domani un programma di prim'ordine di relatori che commenteranno e discuteranno una serie di sfide emergenti e le potenzialità del futuro sviluppo dell'industria dei media. All'evento sono presenti marchi leader internazionali e locali che dimostrano la funzionalità delle ultime tecnologie, dei prodotti e dei servizi incentrati sui media. Sia le aziende leader che le startup emergenti partecipano alla mostra del Gmc, che dispone di una serie di piattaforme, tra cui palcoscenici e laboratori multimediali, per facilitare le partnership commerciali tra aziende tecnologiche e media. (segue) (Res)