Emirati: al centro del Global Media Congress l'istruzione, i media e le nuove tecnologie (3)

- Omar Sultan al Olama, ministro di Stato per l'Intelligenza artificiale degli Emirati, ha condiviso la sua esperienza sul ruolo centrale dell'intelligenza artificiale nell'innovazione futura. Il ministro ha affermato: "Poiché questa nuova tecnologia costituirà presto più del 90 per cento dei contenuti Internet, la verità è più importante che mai. La crescita dell'intelligenza artificiale ha profonde implicazioni per la creatività ed è probabile che in futuro le entità affidabili dal punto di vista della verità saranno più apprezzate. Soprattutto, è fondamentale garantire che l'intelligenza artificiale abbia un impatto positivo". L'esperto emiratino Ali Rashid al Nuaimi si è soffermato sulla necessità di preparare i giovani per un domani all'insegna della tecnologia, commentando: "Dovremmo rivedere il nostro approccio nei confronti della generazione emergente, riconoscendo che essa possiede competenze e capacità uniche che le permettono di affrontare, comprendere e utilizzare efficacemente le moderne tecnologie. Dobbiamo avere una visione chiara per impegnarci con questa generazione, rispettando le loro scelte, riconoscendo i loro risultati e ponendoci come partner piuttosto che come guardiani". (segue) (Res)