Emirati: al centro del Global Media Congress l'istruzione, i media e le nuove tecnologie (4)

- In una sessione di approfondimento, Mark Whitehead, amministratore delegato di TwoFour54 ad Abu Dhabi, ha fornito informazioni sull'evoluzione del panorama della produzione mediatica. Whitehead ha parlato dell'ecosistema di supporto di Abu Dhabi per l'industria dei contenuti multimediali e del cinema e di come questo ecosistema sia situato in un forte mercato globale che comprende altri importanti attori come gli Stati Uniti e la Corea. L'amministratore delegato ha anche sottolineato che la presenza di un gran numero di società di produzione internazionali riflette l'obiettivo di TwoFour54 di rafforzare ulteriormente la posizione della capitale emiratina come destinazione per produttori, registi, creativi e programmatori a livello globale. (segue) (Res)