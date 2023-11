Emirati: al centro del Global Media Congress l'istruzione, i media e le nuove tecnologie (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della tavola rotonda su "I media dominati dall'intelligenza artificiale: Minaccia incombente o opportunità?", Neil Maiden, professore di Creatività digitale alla facoltà di Management presso la Bayes Business School nel Regno Unito, ha commentato che, sebbene l'intelligenza artificiale sia percepita come una minaccia, il suo potenziale di valorizzazione delle capacità creative umane può attirare nuovi investimenti. In seguito, Jessica Groopman, direttrice di Strategia e innovazione digitale della società statunitense Intentional Futures, ha osservato che una delle questioni più significative sta nel fatto che, con l'intelligenza artificiale, "possediamo il linguaggio dell'intelligenza, anche se c'è poco consenso su cosa sia veramente l'intelligenza". Infine, Noel Tock, oratore, tecnologo e fondatore della britannica Human Made, ha detto che questa tecnologia dovrebbe essere considerata come "uno strumento strategico per ottimizzare le idee, con la promessa di aprire nuove opportunità". (Res)