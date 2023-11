Energia: la Libia respinge una petroliera di Singapore che aveva fatto scalo in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha respinto una petroliera registrata a Singapore che aveva precedentemente effettuato uno scarico merci in Israele. Secondo “Bloomberg”, la Proteus Philippa, una petroliera da 110.000 tonnellate di portata lorda, stava apparentemente dirigendosi verso il terminal di Mellitah, a ovest di Tripoli e vicino al confine con la Tunisia, il 7 novembre. I dati del sistema di identificazione automatica (Ais) indicano che la nave proveniva dall'Italia, in particolare da Trieste, con una breve sosta per il bunkeraggio a Malta. Sebbene fosse programmata per caricare 600 mila barili di greggio, “Bloomberg” riporta che la Mellitah Oil & Gas Company ha richiesto che la nave lasciasse il porto senza fare il prelievo. In precedenza, la stessa nave aveva effettuato un carico in Gabon, nell'Africa occidentale, all'inizio di settembre, giungendo poi ad Haifa come destinazione finale. Non è chiaro se la petroliera sia stata allontanata dal terminal della Tripolitania per una precisa scelta del Governo libico di unità nazionale (Gun) oppure se si tratti di un boicottaggio contro Israele più ampio. (Lit)