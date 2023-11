Medio Oriente: Israele, nessuna pausa umanitaria estesa senza rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla votazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha chiesto "pause umanitarie estese" nella Striscia di Gaza, il ministero degli Esteri israeliano ha sollecitato un intervento per liberare gli ostaggi. “Non c’è spazio per prolungate pause umanitarie finché 239 ostaggi saranno ancora nelle mani dei terroristi di Hamas”, riferisce il dicastero dello Stato ebraico in una nota. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha altresì sottolineato la necessità del rilascio immediato di tutti gli ostaggi. Secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel”, diverse fonti indicano che un potenziale accordo è in fase di sviluppo per liberare un certo numero di prigionieri in cambio di una sospensione temporanea dei combattimenti della durata di diversi giorni. (Res)