Imprese: Leonardo avvia offerta secondaria quota minoritaria azioni Drs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha annunciato in data odierna l'avvio di un'offerta secondaria al pubblico negli Stati Uniti, da parte di Leonardo US holding, di una quota minoritaria pari a 16.500.000 azioni ordinarie di Leonardo Drs, che rappresentano circa il 6,3 per cento delle azioni ordinarie emesse e in circolazione. E' quanto si legge in una nota. Leonardo intende concedere alle banche sottoscrittrici un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2.475.000 azioni ordinarie di Drs. Tutte le azioni dell'offerta saranno vendute da Leonardo US. Drs non riceverà alcun incasso dall'offerta. In seguito all'offerta, Leonardo US holding deterrà circa il 73,9 per cento delle azioni ordinarie di Drs (circa il 72,9 per cento se l'opzione per acquisire ulteriori azioni verrà esercitata in pieno dalle banche sottoscrittrici). Morgan Stanley, Bofa Securities e JP Morgan agiscono in qualità di joint book-running manager per l'offerta proposta. Leonardo intende utilizzare i proventi dell'operazione per aumentare la propria flessibilità finanziaria per investimenti e acquisizioni che creino valore, mantenendo allo stesso tempo una solida struttura finanziaria. A valle dell'operazione - conclude la nota - Leonardo continuerà a mantenere una significativa presenza industriale e commerciale nel business della difesa statunitense e a consolidare Leonardo Drs. (Com)