Kosovo: Terzi (FdI), importante mantenere l'attenzione dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Giulio Terzi (FdI) ha incontrato questa mattina l'onorevole Rrezearta Krasniqi, presidente della commissione per l'Integrazione europea del Parlamento del Kosovo per affrontare i temi dell'attualità del Paese balcanico legati in particolare alla prospettiva europea e alle conseguenze dei fatti di violenza del 24 settembre scorso. Secondo un comunicato dell'ufficio stampa FdI Senato, nell'esprimere la condanna più ferma dell'aggressione contro le forze di polizia kosovara a Banjska e solidarietà per le vittime, Terzi ha affermato che è necessario agire affinché il dialogo tra tutte le parti in causa non sia compromesso. Ha inoltre ripercorso l'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione siglato nell'aprile 2016 tra Kosovo e Unione europea, in particolare per quanto concerne il rispetto dei principi democratici e le riforme necessarie per assicurare l'agibilità del Kosovo nel mercato unico dell'Ue. (segue) (Com)