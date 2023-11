Germania: indagini su un arsenale segreto nella caserma delle forze speciali dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) sta indagando sulla possibilità che un arsenale segreto si trovi presso la caserma del Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk) a Calw, in Baden-Wuerttemberg. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, le ricerche si inseriscono nell'inchiesta su Il Consiglio, il gruppo estremista di destra guidato dal principe Enrico XIII di Reuss che pianificava un colpo di Stato in Germania. L’organizzazione è stata sgominata il 7 dicembre 2022 mediante l’operazione “Kangal”. Tra Germania, Italia e Austria sono stati arrestati 52 golpisti, tra cui lo stesso aristocratico e Ruediger von Pescatore. Altri arresti di eversori si sono succeduti nei mesi seguenti. Da tenente colonnello, von Pescatore comandò il 251mo battaglione paracadutisti dal 1993 al luglio del 1996. Il reparto venne disciolto nel settembre dello stesso anno per confluire in parte nel Ksk. Nel 1997, von Pescatore fu arrestato e condannato per sottrazione di armi dai depositi delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), venendo radiato dal servizio. Nell'organizzazione del principe di Reuss, l'ex ufficiale era al comando della componente paramilitare, le Compagnie per la difesa della patria reclutate tra militari in servizio e a riposo nonché tra i riservisti della Bundeswehr. (segue) (Geb)