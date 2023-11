Usa-Cina: Biden a Xi, le attuali sfide globali richiedono uno sforzo congiunto da parte nostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La competizione tra Stati Uniti e Cina va gestita in maniera responsabile, in modo che non degeneri in un conflitto. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un bilaterale con l’omologo cinese, Xi Jinping, nella tenuta di Filoli, a Sud di San Francisco. “Vogliamo un confronto schietto e onesto con la Cina, e credo che anche il resto del mondo lo voglia: abbiamo una responsabilità”, ha detto, aggiungendo che le attuali sfide globali, come il cambiamento climatico, il contrasto al narcotraffico e l’intelligenza artificiale, richiedono uno “sforzo congiunto”. (Was)