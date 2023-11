Riforme: Salvini, sacrosanto dare più importanza e valore a voto cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Parlamento è sovrano: secondo me, dare più importanza e valore al voto dei cittadini è sacrosanto. È sacrosanto dare più potere al voto dei cittadini". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite a "Cinque minuti", su Rai1, in merito alla riforma costituzionale sul premierato varata dal governo. "Un governo centrale più forte, quindi, e con l'Autonomia, la possibilità per le Regioni di sprecare di meno e di gestire a livello locale quello che ora lo Stato centrale non è in grado di gestire", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)