Decreto Energia: Pavanelli (M5s), è di inutilità disarmante per imprese e famiglie

- Il decreto Energia "è l'ennesimo abominio di questa legislatura: mai vista una sequela così lunga di decreti così informi e non risolutivi, con dentro tutto e il contrario di tutto. Intanto il prezzo del gas è in vorticosa ascesa, + 12 per cento a ottobre, con trend ancora in aumento. E aggravi certi per famiglie e imprese in vista dei mesi invernali. Per loro non c'è nessun aiuto, zero risorse stanziate e zero sgravi: questo decreto è di un'inutilità disarmante. Una sola certezza invece c'è, e riguarda 12 milioni di famiglie: lo stop al mercato tutelato, con tanti cittadini fragili che finiranno alla mercé degli operatori. Quelli delle major dell'energia che l'esecutivo non vuole tassare sui loro immani extraprofitti". Lo ha detto la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Attività Produttive, Emma Pavanelli, a seguito della sua dichiarazione di voto, in Aula, sul provvedimento. "Parallelamente, si va avanti a man bassa con le fonti fossili, non comprendendo che la crisi energetica può essere il vero trampolino di lancio per la transizione, per investire in modo massiccio in energia pulita - ha aggiunto la parlamentare -. Invece i 2,2 miliardi del Pnrr sulle Comunità energetiche sono a rischio, perché ancora mancano i decreti attuativi. Confindustria oggi ci dice che il primo problema relativo alla calante competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali è dato proprio dai costi abnormi dell'energia. Il governo, a parte sparare anatemi a casaccio sul nucleare, non fa nulla. Se ci aggiungiamo una legge di Bilancio fatta perlopiù di tagli e tasse e un piano Mattei varato ma solo allo stato larvale, in nome della panzana del ministro Fratin che vuole un'Italia hub del gas del Mediterraneo, il quadro infausto è completo. E' ora che il governo vada in 'decalage' con la propaganda, perché gli italiani iniziano ad arrancare davvero". (Rin)