Cina-Usa: Xi a Biden, il mondo è abbastanza grande per il successo di entrambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo è abbastanza grande per consentire a Cina e Stati Uniti di avere successo e coesistere. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, durante un bilaterale con l’omologo statunitense, Joe Biden, nella tenuta di Filoli, a Sud di San Francisco. “I nostri Paesi hanno una storia, una cultura e un modello sociale diversi: tuttavia, finché ci saranno rispetto reciproco e collaborazione, riusciremo a superare le nostre differenze e a trovare un modo per coesistere”, ha detto, aggiungendo di credere in un “futuro promettente” per entrambi i Paesi. (Was)