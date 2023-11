Decreto Energia: Fossi (Pd), governo in difficoltà fa retromarcia, rate per gli alluvionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni cambia idea sul mio ordine del giorno al decreto Bollette e garantirà che i pagamenti per le utenze, sospese nei territori alluvionati della Toscana, vengano rateizzati. Si tratta di una vittoria del Pd e delle opposizioni unite, che dopo una lunga battaglia parlamentare che non mi ha risparmiato attacchi personali d volgari, manda un segnale concreto ad imprese e famiglie in ginocchio. Purtroppo questo risultato ottenuto con estrema difficoltà ci fa capire l'atteggiamento della destra: se per questa misura minima e simbolica sono state necessarie ore di dibattito figuriamoci quale sarà l'atteggiamento della maggioranza per la ricostruzione e i risarcimenti danni che ammontano ad oltre 2 miliardi di euro. Non ci faremo però intimidire e la nostra battaglia per le risorse continuerà con la legge di Bilancio". E' quanto dichiara Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario regionale del Partito democratico della Toscana. (Rin)