Cina-Usa: Xi a Biden, non possiamo voltarci le spalle a vicenda

- Il rapporto tra Stati Uniti e Cina è il più importante al mondo. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, durante un bilaterale con l’omologo statunitense, Joe Biden, nella tenuta di Filoli, a Sud di San Francisco. “La nostra relazione non è mai stata facile negli ultimi anni, ci sono sempre problemi di qualche tipo: eppure, ha continuato a svilupparsi, e dovrà farlo alla luce delle sfide globali attualmente in atto, in modo da beneficiare entrambi i Paesi”, ha detto, aggiungendo che Washington e Pechino “non possono voltarsi le spalle a vicenda: non è una opzione”. (Was)