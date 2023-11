Roma: Acea Ato 2, entro stanotte cantiere in sicurezza in corso Francia per consentire riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla voragine di Corso Francia, Acea Ato 2 "informa che le operazioni dei tecnici proseguono senza sosta da ieri pomeriggio per fronteggiare un evento del tutto eccezionale". Lo si legge in una nota di Acea Ato 2. Il danno principale "è stato riparato già la notte scorsa e il flusso idrico ripristinato nel corso della mattinata di oggi, grazie alla tempestività dell’intervento dei tecnici di Acea Ato 2. Il danneggiamento è stato aggravato anche da un’ulteriore perdita che è stata anch’essa riparata nel corso del pomeriggio, circoscrivendo eventuali abbassamenti dei flussi idrici ad un numero limitato di utenze". (segue) (Com)