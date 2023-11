Roma: Acea Ato 2, entro stanotte cantiere in sicurezza in corso Francia per consentire riapertura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento ha richiesto "un numero considerevole di mezzi, materiali e maestranze - si legge ancora nella nota - reclutati in tempi molto rapidi. Le attività sono risultate particolarmente complicate a causa della presenza di cavi elettrici tra cui alta tensione, gas e fibra che hanno richiesto lo scavo con particolari cautele e in diversi punti a mano senza l’ausilio del mezzo meccanico nonché la profondità di posa della condotta che è stata riscontrata ad oltre due metri di altezza al di sotto del manto stradale, comportando la necessità di allargamento dello scavo per garantire la sicurezza degli operatori addetti all’intervento. Per quanto riguarda la viabilità, Acea Ato 2 sta predisponendo entro la notte tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza dell’area del cantiere con interventi di carattere straordinario per poter permettere alle autorità competenti la riapertura al traffico veicolare". (Com)