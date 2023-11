Decreto Energia: cosa prevede il testo approvato dalla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diverse le misure contenute nel decreto recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dall’Aula della Camera con 144 sì, 79 no e quattro astenuti. Il provvedimento passa, ora, all’esame del Senato e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 28 novembre. Il testo, composto da otto articoli, suddivisi in quattro capi, introduce interventi in tema di agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cosiddetti bonus sociali) e stabilisce che l’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente) predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all’anno 2023. Viene, poi, confermato per il quarto trimestre del 2023 l’azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas e si dispone la proroga della riduzione dell’aliquota Iva al 5 per cento (in deroga all’aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali. Si incrementano, inoltre, di 100 milioni di euro le risorse della social card destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Via libera anche all’aumento pari a 12 milioni di euro per il 2023 del Fondo per il bonus trasporti ed all’incremento di 7,5 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l’anno 2023, rivolto alla corresponsione appunto delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore. Il decreto contempla l’adeguamento della disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022” della commissione europea. (segue) (Rin)