Decreto Energia: cosa prevede il testo approvato dalla Camera (2)

- Il provvedimento concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal primo gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Ed ancora, previste misure in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Viene, infine, introdotta l’esclusione dell’applicazione a Simest e a Sace dei vincoli e degli obblighi di contenimento della spesa pubblica per consentire a determinati interventi finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, Fondo costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. (Rin)