Difesa: convocazione sindacati militari in tempi previsti, sempre pronti a confronto

- In merito alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da solo alcune delle Associazioni professionali a carattere sindacale della Difesa, che lamentano un troppo breve preavviso (due giorni soli) e un tempo limitato (due minuti) per gli interventi all'incontro con il vertice del dicastero, cioè alla presenza dello stesso ministro alla Difesa, Guido Crosetto, incontro che si terrà domani, giovedì 16 dicembre, al ministero, la Difesa precisa che: l'incontro era stato preannunciato in data 27 ottobre 2023 con comunicazione interna e relativo comunicato stampa, inviato a tutte le agenzie di stampa e media. E' quanto si legge in una nota alla stampa il ministero della Difesa. Nella nota si conferma la estrema cortesia istituzionale usata dai vertici del dicastero nell'incontrare le Associazioni professionali a carattere sindacale, le quali solo a partire dal prossimo anno, cioè dal 2024, saranno definitivamente riconosciute e formalmente rappresentative dei loro iscritti, in quanto nell'attuale regime transitorio l'organo delegato alla contrattazione è e resta il Consiglio Centrale di Rappresentanza del Personale militare, almeno fino al 31/12/2023. Si ricorda che il ministro e la Difesa non si sono mai tirati indietro da un civile, sano e democratico confronto con le organizzazioni sindacali cui lavora un ufficio preposto e ad hoc in seno al Ministero e voluto dal Ministro, purché tale confronto non scada in forme di contrapposizione illogiche e immotivate, oltre che ideologiche e precostituite che lo renderebbero inutile”.(Com)