- - Sigla del Protocollo d'intesa tra la Camera di Commercio Frosinone Latina, l'Accademia di Belle Arti di Frosinone e l'Azienda Speciale Informare. Saranno presenti il Presidente della CCIAA, Giovanni Acampora; il Presidente dell'Accademia, Giorgio Bartolomucci ed il Presidente di Informare Luigi Niccolini. Presso la Sala Papetti della Camera di Commercio - sede di Frosinone (ore 11).- Presentazione della proposta della lista Civica Calenda Sindaco per risolvere l'annosa questione legata al contrastato prolungamento di via Kobler e salvare l'area naturale del fosso della Cecchignola. Presso la sala "Italo Leone", in Via Petroselli 45 a Roma (Ore 16:30) (Rer)