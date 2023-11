Trasporti: Foti (Fd'I), commissione si era già espressa su questo tipo di sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'articolo 40 della Costituzione, citato più volte dal segretario Landini, è chiaro: il diritto di sciopero si esercita nelle forme previste dalla legge. Non a caso c'è una determinata norma che si riferisce ai servizi pubblici e che disciplina alcuni interventi, che sono gli stessi che si verificano in questa occasione. Penso che Landini abbia voluto cercare intenzionalmente lo scontro con il governo perché la commissione deputata già nel 2003 ha definito come debba essere lo sciopero generale e sue le caratteristiche - tutelandolo al massimo". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ospite della trasmissione "Stasera Italia", in onda su Rete4. "Oggi si va a presentare alla stessa commissione uno sciopero che esclude numerose categorie e che quindi rientra in una fattispecie sulla quale la stesa commissione si era già chiaramente espressa, definendolo al massimo di quattro ore - ha aggiunto il parlamentare -. La situazione odierna forse è voluta dal segretario della Cgil per attrarre tutta l'attenzione su se stesso".(Rin)