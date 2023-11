Trasporti: Foti (Fd'I), precettazione sciopero già avvenuta con Delrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sciopero non dovrebbe rafforzare un capo sindacale ma servire per avere condizioni migliori. Diversamente sarebbe solo una manifestazione politica. Il segretario Landini ha iniziato a dire che avrebbe scioperato sei mesi prima che uscisse la legge di bilancio, contro la quale sciopera. Da che mondo è mondo, se devi protestare lo fai alla fine di un percorso e non all'inizio. Il diritto di sciopero deve pensare anche a chi, non scioperando, deve avere garantiti i servizi pubblici essenziali. La precettazione, già avvenuta nel settore dei trasporti nel 2017 con l'allora ministro Delrio, non si sarebbe ripetuta se si fosse accettato da subito - come alla fine fatto - di scioperare per quattro ore". Lo ha affermato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite della trasmissione "Stasera Italia", in onda su Rete 4. (Rin)