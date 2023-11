Medio Oriente: Oms, in funzione solo un quarto degli ospedali di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo dieci dei 36 ospedali nella Striscia di Gaza sono attualmente operativi, mentre 26 sono chiusi a causa di danni causati dai bombardamenti o per mancanza di carburante. Lo ha dichiarato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Quello che sappiamo è che solo un quarto degli ospedali di Gaza funziona ancora", ha detto il capo dell'Oms in un briefing. I pazienti, gli operatori sanitari e le ambulanze non sono in grado di entrare o uscire da alcuni ospedali, ha aggiunto il politico, funzionario e immunologo etiope. "Da tre giorni l'Oms non ha ricevuto aggiornamenti sul numero di morti o feriti a Gaza, il che rende più difficile per noi valutare il funzionamento del sistema sanitario", ha detto il dottor Tedros. (segue) (Res)