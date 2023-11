Medio Oriente: Oms, in funzione solo un quarto degli ospedali di Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oms condanna anche l'attacco militare israeliano all'ospedale Al Shifa nella Striscia di Gaza, ha detto il capo dell'organizzazione Onu specializzata nel settore sanitario. "L'incursione militare israeliana nell'ospedale Al Shifa di Gaza City è totalmente inaccettabile. Gli ospedali non sono campi di battaglia. Siamo estremamente preoccupati per la sicurezza del personale e dei pazienti. Proteggerli è fondamentale", ha aggiunt Tedros. Secondo il diritto internazionale umanitario le strutture sanitarie, gli operatori sanitari e i pazienti devono essere tutelati “contro tutti gli atti di guerra”, ha affermato il capo dell’Oms. "Anche se le strutture sanitarie vengono utilizzate per scopi militari, si applicano sempre i principi di distinzione, precauzione e proporzionalità. La sicurezza dei pazienti e del personale, nonché l'integrità dei sistemi sanitari nella comunità più ampia, sono di fondamentale importanza", ha concluso Tedros. (Res)