Sardegna: alpinisti in difficoltà a Oliena salvato dagli uomini della Guardia di Finanza

- Due alpinisti, un piemontese di 29 anni e un toscano di 34 anni, entrambi di provata esperienza, sono stati tratti in salvo dagli uomini della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nuoro. L'operazione si è svolta all'alba di oggi: i due alpinisti erano rimasti bloccati a circa tre quarti della via di arrampicata “Umbras” lunga oltre 300 metri, in prossimità dello spigolo nord ovest del Cusidore, nel territorio del Comune di Oliena. Le corde utilizzate per l’arrampicata erano rimaste incastrate e bloccando i due uomini in parete: una situazione pericolosa, tanto più che le coperte termiche a loro disposizione sono state trascinate via dal forte vento. A trarli d'impiccio i ecnici di Soccorso Alpino del S.A.G.F. di Nuoro che, nonostante il vento, li hanno raggiunti e portati in salvo. L'operazione si è conclusa felicemente intorno alle 13. (Rsc)