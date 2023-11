Governo: Foti (Fd'I), tutte le profezie delle opposizioni sono fallite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se guardiamo le profezie delle opposizioni sono tutte miseramente fallite. Questo governo per alcuni non doveva mangiare il panettone lo scorso anno. Hanno detto che il premier Giorgia Meloni non avrebbe avuto nessun'udienza in ambito europeo e che nessun leader le avrebbe stretto la mano. Oggi si è capito che la musica è molto diversa". Lo ha affermato Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, ospite della trasmissione "Stasera Italia", in onda su Rete4. (Rin)