Decreto Energia: Rampelli (Fd'I), opposizione sfrontata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Semmai ho fatto traballare l’opposizione che ha avuto nella scorsa legislatura la sfrontatezza di svendere gli interessi italiani su diversi fronti, tra questi ha dato garanzia dell’abrogazione del mercato tutelato, quello a difesa dei consumatori dall’assalto del mercato libero. Mentre analoghe se non più efficaci misure sono tuttora in vigore in Spagna, Francia e Germania. Sentire interventi di Pd e M5s indignarsi come se la responsabilità di questo orrore non fosse loro è stato surreale. Il governo aveva margini stretti e, stimolato da un’azione costruttiva, ha accettato le nostre indicazioni”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, in merito al decreto Energia, rispondendo al Partito democratico ed ai Cinque stelle. (Rin)