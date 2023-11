Unesco: Tajani, grande successo dell’Italia nelle elezioni del Consiglio esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si è detto oggi “orgoglioso del grande successo dell’Italia nelle elezioni del Consiglio esecutivo” dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco). In un post su X, il vicepresidente del Consiglio ha detto che l’Italia ha ottenuto 155 voti ed è il primo Paese del gruppo occidentale. “Vogliamo sostenere l'Organizzazione per favorire dialogo, cooperazione internazionale, rispetto dei diritti umani e diversità”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Res)