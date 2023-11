Università: Bernini, non siamo all'anno zero, creati 8.500 posti letto in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non siamo all’anno zero, abbiamo creato una cabina di regia a palazzo Chigi che si riunisce tutte le settimane, abbiamo creato 8.500 posti letto in un anno, ed altri ne stiamo facendo. Questo è il nostro impegno, sta andando molto bene”. Lo ha affermato, in merito agli alloggi per gli studenti universitari fuori sede, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ospite di Tg2 post. “Stiamo continuando ad implementare la collaborazione tra il Demanio, che ci segnala immobili sfitti, il ministero dell’Università e della Ricerca, le Regioni ed i Comuni che ci stanno aiutando moltissimo per riempire questi alloggi, ristrutturandoli e facendo rigenerazione urbana”, ha concluso l’esponente dell’esecutivo. (Rin)