Medio Oriente: Bernini, università luogo del dialogo e del confronto

21 luglio 2021

- "Il governo che rappresento, ed in particolar modo il ministro Tajani, sta lavorando assiduamente ad un processo di pace. Noi abbiamo detto molto chiaramente che condanniamo l'attacco terroristico di Hamas e riconosciamo ad Israele il suo diritto a difendersi all'interno del diritto internazionale umanitario. L'appello che ci è stato rivolto, così come gli altri appelli in senso contrario, rappresentano un modo dell'università di manifestare delle opinioni. E le opinioni sono libere". Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ospite di Tg2 post, in merito all'appello, a lei indirizzato, da parte di quattromila studiosi per i quali bisogna interrompere la collaborazione con gli atenei ed i centri di ricerca israeliani. "L'università è il luogo dell'autonomia ed io rispetto profondamente l'autonomia universitaria - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Non esiste un ministro dell'Università che possa influenzare il dibattito degli atenei italiani, però ci tengo a dire che contrasto e condanno con tutta la mia forza ogni forma di istigazione al terrorismo, alla violenza o all'antisemitismo. Questi sono i comportamenti, queste sono le condotte che non hanno nulla a che vedere con il dialogo e il confronto che si devono svolgere all'interno delle università". (Rin)