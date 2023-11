Cina-Serbia: premier Brnabic, Xi ha accennato a possibilità di una visita ufficiale nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha accennato alla possibilità di recarsi in visita ufficiale in Serbia nel prossimo anno. Lo ha affermato la premier serba Ana Brnabic dopo aver incontrato a Pechino lo stesso Xi, come riportato dalla stampa serba. Brnabic, sottolineando che il colloquio con il presidente cinese "è andato bene", ha spiegato che Xi "proverà a venire in Serbia l'anno prossimo". "È una cosa importante per noi, per il nostro Paese e per tutti i nostri cittadini", ha detto la premier. "Durante l'incontro abbiamo confermato la collaborazione reciproca, il sostegno e l'amicizia in senso politico ed economico", ha aggiunto Brnabic, evidenziando che Pechino "non cambierà mai la sua posizione sulla questione del Kosovo". (Seb)