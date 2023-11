© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto al termine delle dichiarazioni di Meloni, il premier Rama – sottolineando che l’idea dell’accordo è nata durante la vacanza estiva della premier a Valona – ci ha tenuto subito a precisare che “quando l’Italia chiama, l’Albania c’è”. “L’Albania non è uno Stato Ue, ma è in Europa. È uno Stato europeo, e questo non ci impedisce di vedere il mondo come europei”, ha affermato Rama. “Non avremmo fatto questo accordo con nessun altro Stato Ue. C’è un importante rapporto di natura storica, culturale, ma anche emozionale, che lega l’Albania con l’Italia”, ha proseguito il premier. “Possiamo dare una mano e aiutare a gestire una situazione che, lo vedono tutti, è difficile per l’Italia. Quando si entra in Italia, si entra in Europa, nell’Ue, ma quando si tratta di gestire questa entrata come Ue sappiamo bene come vanno le cose”, ha affermato Rama. “Noi non abbiamo la forza per essere una soluzione, ma credo che abbiamo il dovere verso l’Italia e una certa capacità per dare una mano”, ha aggiunto Rama che ha poi ricordato come il suo Paese può vantare una tradizione di accoglienza, iniziata dalle migliaia di italiani protetti dopo la Seconda guerra mondiale. “Abbiamo una storia di ospitalità”, ha sottolineato Rama, ricordando che l’Albania ha accolto più di mezzo milione di rifugiati di guerra e chi scappava per sopravvivere alla pulizia etnica dal Kosovo. “Abbiamo anche dato rifugio a migliaia di donne afgane quando la Nato ha mollato l’Afghanistan, e a qualche migliaio di iraniani”, ha aggiunto il premier albanese. (Res)