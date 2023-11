Serbia: Commissione Ue, necessario allineamento su politica estera e sanzioni a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha proseguito l'attuazione delle riforme legate all'adesione all'Ue, anche nel settore dello Stato di diritto. È quanto si legge nel rapporto sull'allargamento 2023 pubblicato dalla Commissione europea. "La Serbia ha iniziato ad attuare le modifiche costituzionali del 2022 per rafforzare l'indipendenza del sistema giudiziario e ha adottato una nuova legislazione sui media. L'attuazione di quest'ultima può migliorare significativamente il contesto normativo. Tuttavia, saranno necessarie ulteriori modifiche per essere pienamente in linea con l'acquis dell'Ue e gli standard europei", si legge in una nota della Commissione Ue. "La Serbia deve migliorare, in via prioritaria, il suo allineamento con la politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, comprese le misure restrittive e le dichiarazioni sulla Russia. Sono inoltre necessari ulteriore lavoro e impegno politico per attuare le riforme nel settore dello Stato di diritto", continua il comunicato. La nota di Bruxelles precisa che "la Serbia deve cooperare pienamente e prendere tutte le misure necessarie per garantire la responsabilità del violento attacco alla polizia del Kosovo del 24 settembre e dell'attacco alla missione Nato Kfor del 29 maggio. Per quanto riguarda la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, sebbene sia stato raggiunto un accordo nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue, sia la Serbia che il Kosovo devono ancora avviare l'attuazione dei rispettivi obblighi, che sono vincolanti per le parti e costituiscono una parte fondamentale del loro percorso europeo". (Seb)