Kosovo: Commissione Ue, impegnato nel percorso europeo, necessaria normalizzazione rapporti con Serbia

- Il Kosovo è rimasto impegnato nel suo percorso europeo: ha continuato ad allinearsi volontariamente e completamente alla politica estera e di sicurezza comune dell'Ue (Pesc), anche per quanto riguarda la condanna della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e l'adozione di misure restrittive nei suoi confronti. È quanto si legge nel rapporto sull'allargamento 2023 pubblicato dalla Commissione europea. "Nel periodo di riferimento sono stati raggiunti risultati legislativi, tra cui un'importante riforma elettorale. Tuttavia, c'è ancora molto da fare, anche per quanto riguarda il piano d'azione sulle riforme della giustizia", precisa una nota dell'esecutivo Ue. Il primo gennaio 2024, precisa ancora il comunicato, entrerà in vigore la liberalizzazione dei visti per il Kosovo. "La situazione nel nord del Paese è stata colpita da diverse crisi, l'ultima delle quali è stata il violento attacco alla polizia kosovara del 24 settembre 2023. Per quanto riguarda la normalizzazione delle relazioni con la Serbia, sebbene sia stato raggiunto un accordo nell'ambito del Dialogo facilitato dall'Ue, sia il Kosovo che la Serbia devono ancora avviare l'attuazione dei rispettivi obblighi, che sono vincolanti e costituiscono una parte fondamentale del loro percorso europeo", conclude il comunicato dell'esecutivo Ue. (Beb)