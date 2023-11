Kosovo: Scholz evidenzia l'importanza della Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha evidenziato l'importanza della presenza della Forza della Nato in Kosovo (Kfor) a fronte delle tensioni tra il Paese e la Serbia. Il capo del governo federale si è espresso durante la conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha incontrato oggi a Berlino. In particolare, Scholz ha affermato che la Kfor deve poter reagire “in maniera proporzionata a tutti gli sviluppi” in Kosovo. (Geb)