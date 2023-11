Kosovo: Settimana della cucina italiana tra gusto e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formazione, salute, gusto. Questi gli ingredienti della “Settimana della cucina italiana in Kosovo” (13-19 novembre), organizzata dall’ambasciata d’Italia a Pristina e l’Agenzia Ice per promuovere il meglio della filiera agroalimentare e del sapere enogastronomico “Made in Italy”. Il tema dell’edizione 2023 – “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto” – unisce alla promozione della qualità italiana la valorizzazione della dieta mediterranea quale modello di alimentazione sano e sostenibile. Per la “Settimana”, secondo una nota diffusa dalla Farnesina, sono giunti in Kosovo 4 docenti e 5 studenti dell’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Tor Carbone – Alessandro Narducci” di Roma, una delle scuole alberghiere più prestigiose della capitale italiana, che organizzeranno due “cene d’autore” a Pristina (Hotel Swiss Diamond) e Peja (Hotel Dukagjini) e altrettanti “show cooking” nei centri commerciali della capitale kosovara (Albi Mall e Pristhina Mall). Studenti e docenti, accompagnati dalla Dirigente Scolastica Cristina Tonelli, realizzeranno poi delle masterclass sulla cucina italiana a beneficio di giovani e professionisti del settore in due affermate realtà del panorama locale, rispettivamente presso l’Istituto professionale “Ktc” di Fushe Kosove e la sede dell’azienda specializzata nel campo delle attrezzature per la ristorazione “Frigo Deluxe” a Pristina. A cura di Agenzia Ice e dell’Associazione italiana sommelier (Ais)-Club Albania si svolgerà, presso “L’Antica Pizzeria Da Michele” a Pristina, una speciale degustazione “pizza e bollicine” rivolta ad operatori del settore Ho.Re.Ca., ma anche agli operatori delle scuole alberghiere, di cucina, ai giornalisti specializzati e alle istituzioni. (segue) (Com)