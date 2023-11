Roma: Fp Cgil-Cisl Fp-Uilpa, chiusura da parte di Eur Spa, proclamato stato di agitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eur Spa "continua a portare avanti un atteggiamento di chiusura rispetto tutte le questioni riguardanti i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dall'assenza di trasparenza sul nuovo piano industriale e le ricadute sulle strutture organizzative aziendali e sul personale". Lo si legge in una nota di Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa. "L'Ad Cosselu, nei fatti, sta gestendo Eur Spa non come se fosse un'azienda controllata dal pubblico ma un fatto privato. Nulla - continua la nota - è infatti chiaro sugli obiettivi e sulle iniziative per il rilancio dell'azienda, nulla viene concordato con le organizzazioni sindacali sulla valorizzazione del personale, le progressioni di carriera e l'erogazione del premio di risultato, come previsto dal Ccnl e contratto di II livello. Le assunzioni avvengono prima della condivisione di qualsiasi piano assunzionale. In tutto questo, da un anno, con il cambio del consulente delle paghe, i dipendenti ogni mese rilevano decurtazioni degli emolumenti stipendiali dovuti ad errori da parte del consulente stesso. Da ultimo assistiamo a interpretazioni unilaterali anche sul numero di giorni di ferie che spettano al personale. Per questo, a partire dal 14 novembre, Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa hanno proclamato lo stato di agitazione del personale e danno il via alla mobilitazione per difendere i diritti delle lavoratrici e i lavoratori".(Com)